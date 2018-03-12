ЕЦБ сохранил ключевую ставку, отказался от обещания увеличить объем QE

Европейский центробанк в четверг подтвердил приверженность ультрамягкой денежно-кредитной политике, но убрал из заявления по итогам очередного заседания обещание увеличить объем программы скупки активов в случае необходимости.

Ключевую ставку, определяющую стоимость кредитования в экономике, регулятор сохранил на уровне 0,0 процента, как и ожидали аналитики. Ставка экстренного кредитования для банков осталась на уровне 0,25 процента.

В сопроводительном послании по итогам заседания ЕЦБ вновь указал, что может продлить действие программы по истечении срока ее действия в сентябре, если в этом будет необходимость.

Однако из текста исчезла фраза о возможном увеличении объема - это в первую очередь символический шаг, который рассматривается как предвестник того, что позднее в этом году центробанк предпримет более масштабные изменения в политике.

“Совет управляющих подтверждает, что чистая скупка активов, в настоящий момент в объеме 30 миллиардов евро ежемесячно, должна продлиться до конца сентября 2018 года, или после этого срока в случае необходимости”, - говорится в заявлении ЕЦБ.

Центробанк также повторил долгосрочный прогноз по ставкам: “Управляющий совет ожидает, что ставки ЕЦБ останутся на текущих уровнях в течение продолжительного времени, и надолго после завершения скупки активов”.