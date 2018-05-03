Уолл-стрит закрылась в минусе из-за беспокойства о торговых отношениях с КНР

Американский фондовый рынок снизился в среду из-за роста беспокойства инвесторов об ухудшении торговых отношений между США и Китаем после появления сообщений о возможном введении ограничений для китайских телекоммуникационных компаний.

Основные индексы Уолл-стрит ненадолго перешли к росту после того, как ФРС сохранила ключевую ставку в диапазоне 1,50-1,75 процента годовых, однако позднее растеряли набранное преимущество.

Давление на рынок оказали новости о том, что американский президент Дональд Трамп может издать указ, который запретит ряду китайских компаний продавать телекоммуникационное оборудование в США.

Индекс Dow Jones закрыл сессию снижением на 0,72 процента до 23.924,98 пункта, индекс S&P 500 - на 0,72 процента до 2.635,67 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,42 процента до 7.100,90 пункта.

Торговые отношения США и Китая уже натянуты, поскольку Трамп рассматривает возможность введения пошлин на импорт китайской продукции стоимостью до $150 миллиардов. Делегация администрации Трампа в четверг и пятницу проведет переговоры с высокопоставленными китайскими чиновниками в Пекине.

Бумаги Snap Inc подешевели на 21,9 процента, так как выручка и число регулярных пользователей Snapchat не оправдали прогнозов Уолл-стрит.

Акции Apple Inc выросли на 4,4 процента, поскольку компания сообщила об устойчивых продажах iPhone вопреки вялому мировому спросу и пообещала дополнительно выкупить акции на сумму $100 миллиардов.

Бумаги Mastercard Inc прибавили 3,1 процента после того, как компания отчиталась о квартальной прибыли, превзошедшей ожидания.