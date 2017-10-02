Евро снижается к доллару, реагируя на события в Каталонии

Евро снижается к доллару после референдума о независимости в испанской Каталонии, омрачённого беспорядками и столкновениями с полицией. Инвесторов стали всё больше беспокоить политические риски в еврозоне на фоне подъёма доллара благодаря “Трампфляции”.

Данные об увеличении производительности фабрик в еврозоне за сентябрь, который оказался самым успешным с начала 2011 года, так и не смогли поддержать единую европейскую валюту, которая снизилась на 0,7 процента до $1,1730.

Инвесторы с волнением наблюдали за политическими событиями в Испании, где полиция использовала дубинки и резиновые пули в попытке помешать голосованию, которое власти сочли незаконным. В результате сотни людей получили ранения.

По отношению к швейцарскому франку, который инвесторы часто покупают во времена неопределённости, евро просел до минимума за три недели - 1,1396 франка за евро.

Доллар США поддержала перспектива очередного повышения ставок ФРС до конца года.

Индекс доллара к корзине основных валют вырос на 0,6 процента до 93,583 пункта к 15.00 МСК.

По отношению к иене доллар прибавил 0,3 процента до 112,84.