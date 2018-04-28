Последнее обновление: 28.04.2018 15:31

Война Роскомнадзора с Telegram может продолжаться вечно

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил о невозможности заблокировать Telegram посредством блокировки IP-адресов и предрек, что эта война Роскомнадзора с мессенджером может продолжаться вечно, так как Telegram – это не сайт, а приложение.

«Это вечно может продолжаться, потому что Telegram — это не сайт, это приложение. И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram — это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает», - сказал Мариничев.

По его словам, существующий механизм блокировок неэффективным и необходимо бороться с авторами нелегального контента, а не с сервисом.

Telegram все равно сможет обновлять свое программное обеспечение и с помощью этих обновлений обходить блокировки, пояснил Мариничев. При этом он отметил, что попадание в блокировку сторонних сервисов будет вынуждать пользователей устанавливать программы для обхода блокировок.

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