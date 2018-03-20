Дуров заявил о тщетности угроз блокировки Telegram

Основатель и глава мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что не поддастся на угрозы блокировки подконтрольного компании мессенджера.

«Угрозы заблокировать Telegram, если не будут выданы частные данные его пользователей, не принесут плодов. Telegram будет отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни», - написал Дуров на своей странице в сети Twitter.

Ранее во вторник Верховный суд России отклонил иск Telegram Messenger, добивавшейся признания недействующим приказа Федеральной службы безопасности (ФСБ) о передаче той ключей шифрования сообщений пользователей мессенджера.

После этого Роскомнадзор сообщил, что Telegram должен передать ключи в течение 15 суток, а министр связи Николай Никифоров подтвердил, что компания должна выполнить решение суда и соблюдать российские законы.

«Если есть решение суда, оно обязательно к исполнению. У нас нет каких-либо исключений», — заявил министр.

14 июля 2017 года ФСБ запросила у компании информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений пользователей. Однако эта информация предоставлена ФСБ не была, так как, по словам руководителя Telegram Messenger LLP Павла Дурова, компания не будет выполнять законы, которые «не совместимы с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности» мессенджера.

16 октября Мещанский суд Москвы признал компанию Telegram Messenger LLP виновной в неисполнении своих обязанностей как организатора распространения информации и оштрафовал ее на 800 тыс. руб.

Комментируя это решение, Дуров заявил, что требования ФСБ предоставить доступ к переписке пользователей Telegram нарушают конституционное право россиян на тайну переписки.