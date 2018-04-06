Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram

Роскомнадзор сегодня подал иск о блокировке Telegram, говорится в сообщении регулятора.

"На основании ст. 15.4 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Роскомнадзором в пятницу, 6 апреля, подано исковое заявление в Таганский районный суд г. Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership", - указано в сообщении Роскомнадзора.

Причиной подачи иска является то, что Telegram не исполнил требования закона о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений.

20 марта Верховный суд отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете ведомству информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых сообщений пользователей.

Роскомнадзор, в свою очередь, сообщил, что уведомил Telegram о необходимости предоставить органам безопасности информацию, требуемую для декодирования сообщений. Надзорный орган отвел мессенджеру 15 дней на исполнение этого требования - в случае отказа ведомство грозило заблокировать доступ к мессенджеру. Этот срок истек 4 апреля.

2 апреля руководитель международной правозащитной группы "Агора", которая представляет мессенджер в судах, Павел Чиков сообщил в своем Telegram-канале, что представители мессенджера уведомили Роскомнадзор о том, что требования ФСБ неисполнимы.

В тот же день в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что ведомство не получило официального ответа от Telegram на уведомление о необходимости предоставить правоохранительным органам ключи для дешифровки сообщений пользователей.