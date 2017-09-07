Евро пробил 9-дневный максимум, не отреагировав на беспокойство ЕЦБ

Евро пробил максимум 9 дней к доллару в четверг после того, как Европейский центральный банк в целом подтвердил прогнозы роста ВВП и инфляции, в то же время выразив беспокойство относительно укрепления единой европейской валюты.

Глава ЕЦБ Марио Драги сказал, что прогноз еврозоны в основном остается неизменным, но несколько раз повторил, что укрепление евро является риском для этого прогноза.

Стоимость евро подскочила после того, как Драги сказал, что регулятор в целом не стал менять прогнозы роста и инфляции.

Однако единая европейская валюта практически сразу отошла от пиковых значений, когда Драги назвал ее источником неопределенности, который стал поводом для снижения нескольких прогнозов инфляции.

К 16.10 евро вырос к доллару на 0,95 процента до $1,2028

Таким образом, индекс доллара опустился до минимума с января 2015 года.

Доходность бондов Южной Европы снизилась наиболее существенно по сравнению с аналогами на долговом рынке, так как Драги сказал, что регулятор предоставит детали относительно сворачивания программы мер стимулирования в октябре.

Доходность 10-летних бондов Португалии снизилась на 8 базисных пунктов до минимума двух недель на уровне 2,78 процента, доходность 10-летних немецких облигаций опустилась на 1 базисный пункт до 0,33 процента.