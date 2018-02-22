ЕЦБ счел пересмотр риторики преждевременным - протокол

Чиновники Европейского центробанка на январском заседании посчитали, что корректировать формулировки и сигнализировать о нормализации монетарной политики пока рано, даже несмотря на рост уверенности в том, что инфляция в конечном итоге достигнет целевого уровня, показал опубликованный в четверг протокол заседания.

Руководство центробанка пришло к выводу, что регулятор должен избегать резкого изменения политики и пристально следить за укреплением евро, говорится в протоколе.

ЕЦБ оставил политику без изменений по итогам заседания 25 января, пообещав сохранять низкие ставки и после завершения программы скупки облигаций и вновь выразив готовность увеличить ее объем, если это будет необходимо.

“Изменения формулировок были в целом сочтены преждевременными на данный момент”, - сообщили чиновники.

“Монетарная политика продолжит развиваться... с прицелом на то, чтобы избежать резких и беспорядочных изменений на более поздней стадии”.

Эти комментарии указывают на то, что чиновники ЕЦБ будут действовать осторожно и следить за рынками.

“Члены (совета управляющих) в целом согласились с тем, что недавняя волатильность обменного курса евро является источником неопределенности и требует отслеживания”, - говорится в протоколе.

Инвесторы ждут, что ЕЦБ свернет программу скупки активов объемом 2,55 триллиона евро до конца 2018 года на фоне ускорения инфляции, несмотря на то, что рост цен может продолжить не дотягивать до целевого 2-процентного уровня регулятора на протяжении еще нескольких лет.

Однако чиновники особенно настороженно относятся к колебаниям евро, поскольку резкий подъем может сказаться на инфляции и свести на нет воздействие мер стимулирования.

“Формулировки, касающиеся позиции в отношении монетарной политики, могут быть вновь рассмотрены в начале 2018 года в рамках регулярного анализа на предстоящих заседаниях”, - сказано в протоколе.

“Хотя поводы для роста уверенности относительно динамики инфляции есть, в отношении монетарной политики все еще необходимы терпение и настойчивость”.

Некоторые чиновники ЕЦБ ранее уже высказывались в пользу отказа от обещания увеличить объем скупки активов в случае необходимости, однако большинство членов совета управляющих посчитали эту меру преждевременной.

ЕЦБ уже долгое время сигнализирует, что дискуссия об изменении риторики может состояться “в начале” 2018 года, однако чиновники сказали, что пока не начали этот процесс и неясно, обсудят ли они этот вопрос на мартовском заседании.

Рынки успокоились после обнародования итогов последнего заседания ЕЦБ и смягчения риторики американских чиновников в отношении динамики доллара. Хотя евро сейчас на 4,5 процента дороже доллара, чем полгода назад, единая европейская валюта подешевела примерно на 2 процента по сравнению с недавними пиками.

Осведомленные источники сообщили Рейтер, что следующим шагом ЕЦБ может стать отказ от обещания увеличить скупку активов в случае необходимости. Хотя подобное решение будет очевидным сигналом о намерении ЕЦБ перейти к сворачиванию мер стимулирования, это не станет большим шагом вперед, учитывая, что немногие инвесторы видят реальный шанс увеличения объема схемы.