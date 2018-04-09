Акции Европы выросли на фоне оптимизма о торговле

Европейские акции выросли в начале торгов понедельника на фоне надежд на то, что полномасштабной торговой войны между США и Китаем удастся избежать.

К 11.41 панъевропейский индекс STOXX 600 прибавил 0,55 процента после снижения в пятницу, когда инвесторы опасались, что торговый спор между двумя крупнейшими экономиками мира может усугубиться.

“Разговоры в выходные, похоже, указывают на оптимизм относительно вероятного заключения какой-либо сделки (между США и Китаем), однако важным неизвестным фактором остается то, сколько времени может уйти на ее подготовку, поэтому волатильность, скорее всего, сохранится”, - сказал Майкл Хьюсон из CMC Markets.

Акции Deutsche Bank в понедельник подорожали на 4 процента после назначения нового главы банка, который заявил о необходимости принятия трудных решений и пересмотра структуры инвестбанкинга.

Бумаги португальской энергетической компании EDP выросли на 4,3 процента после сообщения о том, что французская Engie рассматривает возможность покупки фирмы.