Последнее обновление: 12.02.2018 17:49

Еврокомиссар заявил о ликвидации в ЕС банковской тайны

В Европе больше нет банковской тайны, о любом открытом, например, в Швейцарии, счете сразу становится известно налоговым органам, заявил в понедельник еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси.

"С банковской тайной в Европе покончено. Если кто-то владеет счетом в Швейцарии, происходит автоматический обмен информацией, то есть мы об этом сразу узнаем", - заявил еврокомиссар, выступая на канале France2.

Он также напомнил, что договоренности об обмене информацией были подписаны, помимо Швейцарии, с Лихтенштейном, Сан-Марино, Андоррой и Монако.

Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) ранее одобрил решение о расширении списка доходов налогоплательщиков ЕС, по которым налоговые органы стран союза должны были начать автоматически обмениваться информацией не позднее второй половины 2017 года. Под автоматический обмен информацией налоговыми службами подпали проценты, дивиденды, выручка от продажи финансовых активов, а также сведения об остатках на счетах.

В начале февраля еврокомиссар по финансам Пьер Московиси заявлял, что, несмотря на отсутствие европейских стран в одобренном ЕС в начале года "черном списке" налоговых гаваней, в Европе все еще остаются "черные дыры" в сфере налогового администрирования.

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