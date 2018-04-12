Члены руководства ФРС единогласно ожидают роста экономики, ускорения инфляции - протокол

Все члены руководства Федеральной резервной системы ожидают, что экономика США продолжит укрепляться, а инфляция вырастет в ближайшие месяцы, показал протокол мартовского заседания регулятора, опубликованный в среду.

Протокол заседания, на котором члены руководства ФРС единогласно проголосовали за повышение стоимости заимствований на четверть процентного пункта, также указал на опасения регулятора о последствиях торговой и налогово-бюджетной политики администрации президента США Дональда Трампа.

“Все члены (Федерального комитета по операциям на открытом рынке) согласились, что прогноз экономики, выходящий за рамки текущего квартала, улучшился в последние месяцы”, - следует из протокола.

“Кроме того, все представители (комитета) ожидают ускорения роста инфляции в годовом исчислении в ближайшие месяцы”.

Фондовый рынок США, казначейские облигации и доллар практически не отреагировали на публикацию протокола.

Целевой диапазон ключевой ставки ФРС на текущий момент составляет 1,50-1,75 процента. Повышение ставки в марте стало шестым с начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики в декабре 2015 года.

На фоне укрепления экономики ФРС ускоряет темпы повышения ставки. Регулятор ожидает еще двух повышений до конца года, однако квартальные прогнозы на последнем заседании показали, что число сторонников еще трех повышений ставки до конца года выросло по сравнению с декабрем.

Предпочитаемый ФРС показатель инфляции на данный момент составляет 1,6 процента и не дотягивает до целевой отметки в 2 процента уже шесть лет, однако ряд факторов за последнее время указали на усиление ценового давления.

Данные ранее в среду показали, что базовый индекс потребительских цен вырос на 2,1 процента в годовом исчислении в марте, что стало максимальным подъемом с февраля 2017 года. Месяцем ранее индекс вырос на 1,8 процента.

Глава ФРС Джером Пауэлл сказал в прошлую пятницу, что регулятору, вероятно, потребуется продолжать повышать ставку, чтобы контролировать инфляцию, но также придерживаться постепенных темпов ужесточения монетарной политики.

Однако протокол мартовского заседания указал на беспокойство некоторых представителей руководства регулятора о том, что ФРС может потребоваться повышать ставку быстрее, чем ожидалось ранее.

Потенциальной проблемой для ФРС остается угроза введения США и Китаем взаимных пошлин на импорт товаров стоимостью несколько десятков миллиардов долларов, что может ударить по росту американской экономики и привести к повышению потребительских цен. Торговый спор Вашингтона и Пекина привел к волатильности на финансовых рынках из-за вероятных рисков для роста мировой экономики.

Согласно протоколу, члены руководства ФРС обеспокоены напряженностью между США и Китаем, а также неопределенностью в отношении последствий предложенных Трампом мер стимулирования для финансовой устойчивости и реальных процентных ставок.

Ожидается, что ФРС оставит ставку без изменений на следующем заседании, которое пройдет 1-2 мая, но большинство инвесторов прогнозируют еще одно повышение ставки по итогам июньского заседания.