ФРС поднимет ставку, может намекнуть на большее число повышений в 2018 году - прогноз

Федеральная резервная система, как ожидается, повысит процентную ставку на своем первом заседании под председательством Джерома Пауэлла и, вероятно, допустит большее ужесточение денежно-кредитной политики в ответ на снижение налогов и увеличение государственных расходов в США, которые могут стимулировать рост экономики.

В конце прошлого года американский центробанк прогнозировал, что ключевая ставка будет повышена три раза до конца 2018 года, однако некоторые инвесторы полагают, что налогово-бюджетное стимулирование и признаки инфляционного давления, наблюдающиеся в последнее время, могут заставить чиновников пойти на еще одно повышение.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке опубликует заявление по итогам двухдневного заседания, посвященного денежно-кредитной политике, в 21.00, а спустя полчаса начнется пресс-конференция Пауэлла.

Чиновники ФРС в последние недели говорили, что меры стимулирования могут спровоцировать приток новых работников на рынок труда и подтолкнуть инфляцию к 2-процентному целевому ориентиру регулятора или даже выше этого уровня в случае перегрева экономики.

Тем не менее мнения аналитиков расходятся в вопросе о том, будет ли ФРС сдвигать ожидания рынка в сторону более чем трех повышений в этом году до тех пор, пока усиление ценового давления не будет совершенно очевидным.

Политика ФРС, направленная на стимулирование крупнейшей экономики мира после финансового кризиса и рецессии 2007-2009 годов, близится к завершению. Регулятор повысил ключевую процентную ставку трижды в прошлом году до 1,25-1,50 процента на фоне снижения уровня безработицы и ускорения экономического роста. В среду, как ожидается, ставка будет повышена еще на 25 базисных пунктов.

Рынки фьючерсов указывают на то, что следующее повышение процентной ставки ожидается не раньше июня, и до этого времени регулятор может оставить без изменений свой прогноз в отношении ставок, с тем чтобы посмотреть, как скажется на экономике приток в $1,8 триллиона, связанный со снижением налогов и с запланированным администрацией президента США Дональда Трампа увеличением расходов.

Как ожидается, в среду центробанк повысит прогнозы экономического роста в США на ближайшие несколько лет, а также может предсказать, что уровень безработицы опустится гораздо ниже нынешних 4,1 процента.

Пауэлл, который вступил в должность главы ФРС в начале февраля, сменив на этом посту Джанет Йеллен, спровоцировал кратковременную распродажу на мировых фондовых рынках, когда заявил американским законодателям в прошлом месяце о возросшей уверенности в перспективах экономики. Однако учитывая осторожный подход Пауэлла, опасения о “ястребином” настрое центробанка, вероятно, преувеличены.

Семь из 15 чиновников ФРС, которые в среду должны обновить свои прогнозы, указывали в последнее время на то, что налогово-бюджетное стимулирование может заставить их пересмотреть вверх свои ожидания в отношении экономики или повышения ставок, или и того и другого одновременно.

Глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли, один из наиболее влиятельных чиновников ФРС, в начале марта сказал, что четыре подъема ставки за год не будут противоречить сценарию “постепенного” повышения.