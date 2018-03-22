ФРС США повысила процентную ставку до максимума за 10 лет

Федеральная резервная система США повысила процентную ставку до 1,50-1,75 процента в среду и сообщила, что ожидает еще двух повышений в 2018 году, отметив растущую уверенность в том, что снижение налогов и государственные расходы поспособствуют росту экономики и ускорению инфляция, а также позволят регулятору продолжить ужесточение политики.

Согласно сообщению центробанка, инфляция должна ускориться после двух лет, когда показатель был ниже 2-процентного ориентира, а экономика страны в последнее время набрала ход.

“Экономический прогноз улучшился в последние месяцы”, - говорится в сообщении.

Регулятор ждет, что инфляция “в ближайшие месяцы ускорится и стабилизируется” у целевого ориентира ФРС.

Аналитики, опрошенные Reuters , ждали, что ФРС повысит процентную ставку на своем первом заседании под председательством Джерома Пауэлла, который должен выступить на пресс-конференции в 21.30.