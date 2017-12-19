В США с начала года обанкротился 8-й банк

Регулирующие органы американского штата Иллинойс прекратили деятельность чикагского Washington Federal Bank for Savings, который стал восьмым банком, закрытым в США с начала 2017 года, сообщается в пресс-релизе Корпорации по страхованию депозитов США (FDIC).

Депозиты этого банка по договоренности с FDIC перейдут чикагскому Royal Savings Bank. Владельцы депозитов закрытой финорганизации автоматически становятся вкладчиками Royal Savings Bank, а корпорация продолжит страховать средства на их счетах.

На 30 сентября 2017 года Washington Federal Bank for Savings располагал активами на сумму около $166,3 млн, объем депозитов составлял порядка $144 млн.

По оценкам корпорации, расходы Фонда страхования депозитов в связи с ликвидацией банка составят $60,5 млн.

FDIC страхует депозиты на сумму до $250 тыс. В системе страхования на конец 3-го квартала участвовали 5738 банков и сберегательных учреждений.

В прошлом году количество банкротств финансовых организаций в США стало наименьшим с 2007 года и составило 5 по сравнению с 8 банками по итогам 2015 года. В 2007 году были ликвидированы всего 3 банка, в то время как в 2010 году показатель достиг пикового значения в 157 фининститутов.