Последнее обновление: 02.02.2018 16:46

Федрезерв ужесточил условия ежегодного стресс-теста для банков

Федеральная резервная система (ФРС) США внесла изменения в параметры для ежегодного стресс-теста крупнейших банков страны.

Как сообщается в заявлении ФРС, теперь самый негативный сценарий предполагает рост безработицы в США до 10% (с 4,1% на конец 2017 года), серьезные проблемы в корпоративном секторе и на ипотечном рынке, а также значительное ухудшение экономической ситуации в развивающихся странах Азии и в Японии.

Банки должны продемонстрировать свою способность пережить эти трудности без приостановки выдачи кредитов. Если они провалят тесты, ФРС может наложить ограничения на размер выплат акционерам в течение года, пишет Dow Jones.

Прием документов для стресс-тестов продлится до апреля, результаты станут известны в конце июня. В этом году участие в тестах впервые примут американские подразделения Barclays, Credit Suisse и UBS Group.

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