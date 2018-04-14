Дальнейший подъем ставки Федрезервом не нужен - глава ФРБ Сент-Луиса

Дальнейший подъем базовой процентной ставки американским Центробанком не нужен и может оказаться контрпродуктивным, полагает председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард.

Текущий уровень ставки "довольно близок к нейтральному уровню в данный момент", поскольку не провоцирует, но и не сдерживает инфляцию, цитирует слова Дж.Балларда MarketWatch.

В марте ФРС повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов - до 1,5-1,75% годовых.

Согласно протоколу мартовского заседания Федрезерва, все представители Комитета по открытым рынкам (FOMC) сошлись во мнении, что "ужесточение курса монетарной политики", вероятно, будет оправданным в дальнейшем.

По словам Дж.Балларда, эти слова из текста протокола ставят его в недоумение, поскольку в ходе мартовского заседания он приводил доводы в пользу того, что подъем ставки стоит прекратить.

Если Федрезерв продолжит поднимать краткосрочную ставку, а рост доходности десятилетних US Treasuries продолжит отставать от темпов подъема, кривая доходности исказится уже в этом году или в 2019 году, отметил Дж.Баллард.

"Это традиционный сигнал рецессии, и стоит принимать его серьезно", - заявил он.

Глава ФРБ Сент-Луиса также считает, что Федрезерву стоит оценить последствия торгового спора между США и КНР для американской экономики. "Я думаю, нам стоит занять выжидательную позицию в этом вопросе", - заявил он.