Последнее обновление: 01.02.2018 10:26

ФРС США сохранила ключевую процентную ставку

Категории: США Банки

ФРС США приняла решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 1,25-1,50% годовых. Об этом говорится в сообщении американского регулятора.

Данное заседание является последним для главы ФРС Джанет Йеллен. Она оставит свой пост в феврале, ее место займет Джером Пауэлл.

23 января сенат конгресса США большинством голосов утвердил кандидатуру Пауэлла на пост нового председателя совета управляющих ФРС. Он приступит к исполнению своих обязанностей после приведения к присяге.

На заседании ФРС в декабре-2017 было принято решение повысить ставку на 0,25 п. п.

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