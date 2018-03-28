Европейские рынки акций снижаются из-за распродажи техсектора

Акции технологических компаний толкнули европейские фондовые индексы вниз в начале торгов среды на фоне сохраняющего беспокойства по поводу ужесточения регулирования в отрасли.

К 12.25 панъевропейский индекс FTSEurofirst 300 снизился на 1 процент, в лидерах падения среди отраслевых индексов оказался технологический сектор, потерявший 2,4 процента после очередного падения бумаг Facebook из-за скандала с утечкой данных пользователей.

Продолжившееся падение доходности облигаций также оказало давление на банковский сектор.

Техсектор был одним из ключевых движущих факторов роста мировых фондовых рынков до рекордных максимумов, и инвесторы беспокоятся, что ужесточение регулирования в отрасли может спровоцировать дальнейшую распродажу.

Среди акций европейских технологических компаний наибольшие потери понесли производители микросхем AMS, STMicro и Infineon, подешевевшие на 3,7-8,4 процента.

Среди банков наиболее существенный спад демонстрируют бумаги Commerzbank, UBS и Credit Suisse, которые потеряли в цене 1,7-3,1 процента, на фоне падения доходности гособлигаций Германии ниже отметки в 0,5 процента впервые с начала января.

Рост наблюдается в акциях Shire, которые подорожали почти на 2 процента благодаря позитивным прогнозам брокеров.