Рынки акций Европы растут на фоне ослабления опасений о торговой войне

Европейские фондовые индексы подскочили в начале торгов четверга благодаря спросу инвесторов на рисковые активы на фоне ослабления опасений о торговой войне.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11:30 поднялся на 1,5 процента, достигнув двухнедельного максимума, за счет роста акций финансового и промышленного секторов.

Реакция инвесторов после объявления Китаем ответных мер на американские пошлины оказалась более сдержанной, чем ожидалось, поскольку некоторые посчитали, что полномасштабной торговой войны удастся избежать.

В лидеры роста вышли акции компаний горнорудного и технологического секторов.

Существенную поддержку рынку оказал и финансовый сектор - бумаги HSBC, BNP Paribas и Santander подорожали на 1,2-2,1 процента.

Акции производителя видеоигр Ubisoft подскочили в цене на 8,5 процента, что трейдеры и аналитики связывают с успехом игры Far Cry 5.

Цена бумаг британской компании Electrocomponents выросла на 4,4 процента после выхода финансовой отчетности.