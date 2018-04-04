Фондовые рынки стран Западной Европы торгуются в красной зоне

Фондовые рынки стран Западной Европы падают в начале торгов после того, как Китай опубликовал список из 106 категорий товаров, экспортируемых из США, которые будут облагаться 25-процентной пошлиной.

Ранее Соединенные Штаты обнародовали перечень импортируемых из КНР товаров на сумму около $50 млрд, на которые планируют ввести 25-процентные пошлины. Эта мера предусмотрена в подписанном президентом Дональдом Трампом ранее меморандуме "О борьбе с экономической агрессией Китая".

Новый виток напряженности в торговых отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира заставляет инвесторов выходить из так называемых рискованных активов, к которым относятся акции, отмечает MarketWatch.

Между тем опубликованная в среду статистика оказалась положительной. Безработица в 19 странах еврозоны в феврале опустилась до 8,5% - минимального уровня с декабря 2008 года. Кроме того, согласно предварительным расчетам Евростата, рост потребительских цен в еврозоне в марте ускорился до 1,4% в годовом выражении

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:40 мск снизился на 0,81% и составлял 366,09 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 к этому времени уменьшился на 0,41%, французский CAC 40 - на 0,61%. Наиболее существенно упал германский DAX, в расчет которого входят акции крупных экспортеров, - на 1,25%.

Горнодобывающие компании входят в число наиболее чувствительных к развитию ситуации с глобальной торговой войной, поскольку Китай является ведущим мировым потребителем металлов.

Котировки акций Anglo American Plc опустились с начала торгов в среду на 3,3%, Rio Tinto Plc и BHP Billiton Plc - на 2,3%.

Цена бумаг британской WPP Plc снизилась на 1%. Крупнейший рекламный концерн мира заявил о том, что проводит расследование по обвинениям в адрес CEO Мартина Соррелла, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, растрате средств компании и ненадлежащем поведении.

Падает рыночная стоимость автопроизводителей, в том числе германских Volkswagen AG - на 1,7%, Daimler AG - на 1,5% и BMW AG - на 1,1%, французских Renault SA - на 0,9% и Peugeot SA - на 0,6%, итальянской Fiat Chrysler Automobiles NV - на 2,2%.

Акции Swiss Re AG подешевели более чем на 3%. Швейцарская перестраховочная компания заявила, что инвестиции японской SoftBank Group Corp. не превысят 10% акционерного капитала. Уверенности в том, что в ходе переговоров будет достигнуто соглашение о покупке японской компанией миноритарной доли в Swiss Re или о стратегическом партнерстве, пока нет, отмечалось в сообщении перестраховщика.

Между тем курс ценных бумаг испанского дискаунтера DIA SA вырос на 0,5%. Компания достигла соглашения о продаже китайского подразделения и полностью покинет рынок этой страны.