Рынки акций Европы сдержанно растут в четверг

Европейские фондовые индексы в четверг сдержанно растут, объемы торгов меньше обычного в ожидании пасхальных каникул, которые начнутся в 30 марта и во многих странах Западной Европы продлятся до следующего вторника.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 в ходе торгов поднялся на 0,18%, до 369,93 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 и германский DAX увеличились на 0,3%, французский CAC 40 - на 0,4%. Испанский IBEX 35 продолжает расти опережающими темпами, прибавив 0,8%.

Безработица в Германии уменьшилась с 5,4% в феврале до 5,3% в марте и обновила минимум с момента воссоединения страны в 1990 году. При этом количество безработных в стране сократилось по итогам девятого месяца подряд - на 19 тыс., до 2,373 млн. Согласно пересмотренным данным, в феврале показатель упал на 23 тыс., а не на 22 тыс., как было объявлено ранее.

Оценка роста ВВП Великобритании в четвертом квартале подтверждена на уровне 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления (ONS). В годовом выражении британский ВВП увеличился на 1,4%, также без пересмотра. Темпы роста в обоих случаях совпали с ожиданиями рынка.

Британские "голубые фишки" в первом квартале являются лидерами падения среди всех основных категорий активов, пишет Financial Times. Индекс FTSE 100 потерял более 8% с начала года.

Автопроизводители возглавляют рост на торгах в Европе на сообщениях в СМИ о том, что Renault SA и Nissan Motor Co. работают над полноценным слиянием компаний. Renault прибавила 4,6%, PSA - 2,5%, Volkswagen - 2,2%.

Цена бумаг биржевого оператора NEX Group уменьшилась на 0,6% после подтверждения информации о ее покупке американской CME.

Котировки акций Deutsche Bank AG выросли на 1%. Гендиректор крупнейшего германского банка Джон Крайан накануне заявил об "абсолютной решимости" работать на благо компании. Ранее на этой неделе газета The Times писала, что Deutsche Bank ведет поиски кандидатов, чтобы заменить Дж.Крайана.

Рыночная стоимость французской Sodexo, занимающейся организацией корпоративного питания и комплексным обслуживанием зданий, рухнула на 14% из-за трудностей на североамериканском рынке.