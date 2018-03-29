Курсы валют в банках Минска на 29 марта 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,004 рубля и составил 1,951 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,005 рубля и составил 1,955 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,004 рубля и составила 2,41 рубля, минимальная продажа не изменилась и составила 2,415 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,38(снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,39(снизился на 0,02 рубля).