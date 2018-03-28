Последнее обновление: 28.03.2018 18:05

Курсы валют в банках Минска на 28 марта 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,002 рубля и составил 1,947 рубля, минимальный курс продажи не изменился и составил 1,95 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,003 рубля и составила 2,414 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,001 рубля и составила 2,415 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,39(снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,41(не изменился).

Далее по теме
Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Февраль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627281234
567891011
Март 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование