Курсы валют в банках Минска на 30 марта 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,001 рубля и составил 1,95 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,001 рубля и составил 1,954 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,011 рубля и составила 2,399 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,007 рубля и составила 2,408 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,4(вырос на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,41(вырос на 0,02 рубля).