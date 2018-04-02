Последнее обновление: 02.04.2018 12:20

Курсы валют в банках Минска на 2 апреля 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,004 рубля и составил 1,946 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,003 рубля и составил 1,951 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,006 рубля и составила 2,393 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,003 рубля и составила 2,405 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,39(снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,42(вырос на 0,01 рубля).

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