Лондон готов заплатить Брюсселю €40 млрд за Brexit

Великобритания при осуществлении Brexit (выход страны из Евросоюза) готова заплатить ЕС до 40 млрд евро в случае, Брюссель согласится вести обсуждения таких денежных вопросов, как заключение торгового соглашения в формате будущего партнерства. Об этом пишет британская газета The Sunday Telegraph.

По данным издания, высокопоставленные чиновники Британии пришли к выводу, что именно такая сумма выплаты является единственным вариантом, который позволит Лондону выйти из сложившейся тупиковой ситуации с Brexit.

Источник издания сообщил, что переговорный процесс между ЕС и Лондоном "просто не работает".Позиция Брюсселя - получить за Brexit 60 млрд евро, хотя нижним пределом является отметка в 50 мбрл евро. "У нас он ближе к 30 миллиардам евро, однако приемлемая сумма равна 40 млрд евро", пояснил британский чиновник.

Отмечается, что такое предложение выплаты Евросоюзу может посеять политические разногласия внутри страны, так как эта сумма выплаты достаточно большая. Сторонники запуска Brexit могут пойти на это только в обмен на "рабочие отношения в будущем" с Евросоюзом, отмечает газета.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в июле заявлял в парламенте, что лидеры стран ЕС "получат от ворот поворот", если ждут от Лондона выплаты "заоблачного" счета за Brexit.