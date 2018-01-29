ЕЦБ завершит скупку активов, когда будет уверен в инфляции

Европейский центробанк прекратит вливание средств в экономику еврозоны только тогда, когда будет уверен, что инфляция движется к его целевому уровню даже без дополнительной помощи регулятора, сказал в понедельник главный экономист ЕЦБ Питер Прат.

Комментарии Прата, одного из разработчиков и главных сторонников программы скупки активов ЕЦБ объемом 2,55 триллиона евро ($3,17 триллиона), стали ответом на усилившиеся призывы к сворачиванию схемы, в которой некоторые чиновники видят причину возникновения пузырей на рынке недвижимости и облигаций.

Прат сказал, что, прежде чем принимать какое-либо решение, ЕЦБ должен удостовериться в том, что инфляция движется к целевому уровню регулятора вблизи 2 процентов и что она сможет выдержать отказ от мер стимулирования.

Он также добавил, что центробанк пока не принял решения о том, как сворачивать программу стимулов - постепенно или сразу.

Скупка активов “может завершиться сразу или более постепенно. Я думаю, это все еще один из тех вопросов, которые совет управляющих должен обсудить”, сказал Прат, выступая в Брюсселе.

На прошлой неделе ЕЦБ подтвердил, что продолжит скупку облигаций как минимум до конца сентября и в течение того времени, пока инфляция будет оставаться ниже целевого уровня. Центробанк также пообещал удерживать процентные ставки на текущем сверхнизком уровне в течение продолжительного времени после завершения скупки активов.

Инфляция в еврозоне удерживается выше 1 процента, но, как ожидается, в ближайшие годы не достигнет целевого уровня ЕЦБ.

“Даже если поступающие данные подтвердят ожидания относительно постепенного нарастания инфляционного давления, этого будет недостаточно, чтобы говорить об устойчивой корректировке”, - сказал Прат.

В то же время руководитель центрального банка Нидерландов Клаас Кнот сказал в интервью, опубликованном в выходные, что не видит “причин продолжать программу” и что глава ЕЦБ Марио Драги не хочет называть конкретную дату ее окончания прямо сейчас, поскольку наличие запасных вариантов может помочь ему сдерживать рост евро.

Подъем евро отрицательно сказывается на инфляции, поскольку делает экспорт из еврозоны дороже, а импорт - дешевле.