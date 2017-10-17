В Беларуси производство сельхозпродукции в январе-сентябре подрросло на 1,7%

В январе-сентябре 2017 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 13 млрд. рублей и по сравнению с январем-сентябрем 2016 г. увеличилось в сопоставимых ценах на 1,7%.

Как сообщает Национальный статистический комитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 10,7 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах на 2,3% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В сельскохозяйственных организациях республики практически завершена уборка зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы). На 1 октября 2017 г. намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 7,7 млн. тонн, или на 9,1% больше, чем на аналогичную дату 2016 года. Средняя урожайность составила 35,6 центнера с одного гектара убранной площади против 33,2 центнера в 2016 году.

На начало октября текущего года картофель убран с 67% площадей, подлежащих уборке. Накопано картофеля 634,6 тыс. тонн, урожайность получена 310 центнеров с одного гектара против 262 центнеров в предыдущем году.

Свекла сахарная убрана с 34,2% площадей, подлежащих уборке. Валовой сбор свеклы сахарной составил 1471,8 тыс. тонн при средней урожайности 440 центнеров с одного гектара (на 1 октября 2016 г. – 390 центнеров).

Овощи убраны с 61,5% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей увеличилось на 3% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, составив 100,1 тыс. тонн, урожайность получена 222 центнера с одного гектара (на 1 октября 2016 г. – 221 центнер).

В республике продолжаются работы по севу озимых культур под урожай 2018 года и вспашке зяби. На 1 октября 2017 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 1116,1 тыс. гектаров. Посевная площадь под озимый рапс составила 389,8 тыс. гектаров, или на 10,7% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Вспашка зяби проведена на площади 93,5 тыс. гектаров.

В сельскохозяйственных организациях республики продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 октября 2017 г. заготовлено кормов 9,5 млн. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 5,9 млн. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 21,3 центнера кормовых единиц, из них кормов из трав – 18,2 центнера.

В январе-сентябре 2017 г. производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях составило 1294,4 тыс. тонн и по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличилось на 3,4%, молока произведено 5333,3 тыс. тонн, или на 3% больше.

На 1 октября 2017 г. в сельскохозяйственных организациях республики насчитывалось 4,3 млн. голов крупного рогатого скота, что по сравнению с аналогичной датой предыдущего года больше на 1,4%, в том числе коров – 1,4 млн. голов (на 0,3% больше). Численность свиней составила 2,9 млн. голов (на 2,2% больше).