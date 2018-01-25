ЕЦБ ожидаемо оставил монетарную политику без изменений

Европейский центробанк в четверг подтвердил приверженность сверхмягкой политике, пообещав сохранять низкие ставки и после завершения программы скупки облигаций и вновь выразив готовность расширить ее объем, если это будет необходимо.

Регулятор оставил ставки на рекордных минимумах, подтвердил, что ежемесячная скупка облигаций продолжится в объеме 30 миллиардов евро ($37,16 миллиарда) в месяц до конца сентября, и заявил, что готов расширить или продлить эту программу, если инфляционный прогноз ухудшится.

Внимание рынков теперь переключилось на пресс-конференцию президента банка Марио Драги, в ходе которой ему предстоит ответить на вопросы о росте евро на 5,5 процента к доллару после декабрьского заседания ЕЦБ. Глава регулятора также может намекнуть на следующий шаг регулятора в денежно-кредитной политике.

Драги может также дать понять, что ЕЦБ начал пересматривать риторику в отношении монетарной политики, чтобы прекратить фокусироваться исключительно на скупке активов и вместо этого сосредоточиться на использовании всех инструментов политики, в особенности процентных ставок.

Хотя решение о сохранении текущего курса денежно-кредитной политики соответствовало консенсус-прогнозу, некоторые ждали, что ЕЦБ скорректирует формулировки после того, как протокол декабрьского заседания регулятора показал, что центробанку может потребоваться пересмотреть риторику в начале 2018 года.

“Если прогноз станет менее благоприятным или если финансовая ситуация станет неподходящей для дальнейшего продвижения по пути стабильной коррекции траектории инфляции, Управляющий совет готов увеличить объем и/или продолжительность программы скупки активов”, - говорится в заявлении банка.

По итогам заседания ЕЦБ оставил депозитную ставку overnight, которая сейчас является главным инструментом, на уровне минус 0,40 процента годовых.

Основная ставка рефинансирования, определяющая стоимость кредитования в экономике, осталась на уровне 0,0 процента, ставка экстренного кредитования для банков - 0,25 процента.

“Управляющий совет ожидает, что ставки ЕЦБ останутся на текущих уровнях в течение продолжительного времени, и надолго после завершения скупки активов”, - сообщил ЕЦБ.