Фондовые индексы США поднимаются в начале торгов

Американские фондовые индексы активно растут в начале торгов в понедельник, инвесторы оценивают слова главы Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймса Балларда и ждут выступлений нового главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США.

По словам Дж.Балларда, который в этом году не входит в состав голосующих членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), так называемая нейтральная процентная ставка в США (уровень ставки, который руководство ФРС сочло бы подходящим, если бы безработица в стране находилась на естественном уровне, а инфляция составляла бы 2%) едва ли поменяется в ближайшие несколько лет. Иными словами, политика Федрезерва останется стимулирующей, даже несмотря на подъем ключевой процентной ставки.

По его словам, число повышений ставки в 2018 году будет зависеть от поступающих статданных.

Между тем в среду Дж.Пуэлл, возглавивший Федрезерв в этом месяце, проведет свое первое выступление в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, а в четверг он выступит в банковском комитете Сената.

Рынок будет особо пристально следить за заявлениями главы центробанка после публикации протокола последнего заседания ЦБ, в ходе которого руководство ФРС допустило возможность ускорения темпов подъема ставки в стране.

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