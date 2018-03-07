Уолл-стрит закрылась ростом вопреки беспокойству о торговой войне

Фондовый рынок США закрыл торги ростом, при этом сессия была волатильной, поскольку инвесторы беспокоились о перспективе торговой войны из-за смешанных сигналов Вашингтона о том, будет ли президент США Дональд Трамп вводить пошлины на импорт стали и алюминия.

Трамп подтвердил намерение ввести высокие пошлины, сказав, что “торговые войны не так уж и плохи”, несмотря на то, что ряд законодателей, включая лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконелла усилили призывы отказаться от инициативы.

По словам стратегов, некоторые инвесторы начали делать ставку на то, что Трамп не выполнит обещание, назвав его тактикой для переговоров о торговле. Однако неопределенность ограничила рост Уолл-стрит.

Инвесторы также оценивают новость о том, что КНДР открыта к диалогу о денуклеаризации с США.

Индекс Dow Jones закрыл сессию подъемом на 0,04 процента до 24.884,12 пункта, индекс S&P 500 - на 0,26 процента до 2.728,12 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,56 процента до 7.372,01 пункта.

Большинство секторов S&P закрылись в плюсе, при этом индекс сырьевого сектора вышел в лидеры роста, набрав 1,1 процента.

Наибольший спад среди секторов показал индекс электроэнергетических компаний, который потерял 1,4 процента.

Акции Target подешевели на 4,5 процента, поскольку прибыль ритейлера за праздничный квартал не дотянула до прогнозов.