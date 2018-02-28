Последнее обновление: 28.02.2018 11:16

Уолл-стрит закрылась в минусе после выступления нового главы ФРС

Американский фондовый рынок во вторник пережил максимальный однодневный спад с момента произошедшей три недели назад распродажи после того, как комментарии нового главы Федрезерва Джерома Пауэлла возобновили беспокойство о большем, чем ожидалось, повышении ставок в текущем году.

Пауэлл дал оптимистичную оценку экономике США и сказал, что свежие данные усилили его уверенность в ускорении инфляции. Это заставило трейдеров повысить шансы на то, что американский ЦБ может поднять ставку четыре раза до конца года.

Доходность гособлигаций также выросла, в то время как индекс волатильности Cboe поднялся на 2,79 пункта до 18,59 пункта, показав максимальный однодневный рост почти за три недели.

Индекс Dow Jones закрыл сессию снижением на 1,16 процента до 25.410,03 пункта, индекс S&P 500 - на 1,27 процента до 2.744,28 пункта, а индекс Nasdaq Composite - на 1,23 процента до 7.330,35 пункта.

Акции Comcast снизились на 7,4 процента после того, как крупнейший кабельный оператор США сделал предложение о покупке европейского провайдера платного телевидения Sky, о приобретении которого ранее уже договорилась принадлежащая Руперту Мёрдоку компания Fox.

Динамика бумаг Comcast оказала наибольшее давление на S&P 500. Акции Disney просели на 4,5 процента, а Twenty-First Century Fox - на 3 процента.

Акции Macy’s выросли на 3,5 процента, поскольку ритейлер отчитался о превзошедшем прогнозы увеличении сопоставимых продаж в четвертом квартале.

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