Dow и S&P снизились вслед за акциями промышленных компаний, техсектор поддержал Nasdaq

Американские фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones снизились в понедельник вслед за акциями промышленных компаний из-за введения США импортных пошлин на сталь и алюминий, распоряжение о котором президент США Дональд Трамп подписал на прошлой неделе.

В то же время рост акций компаний технологического сектора оказал поддержку индексу Nasdaq.

Акции таких компаний, как Boeing Co, подешевевшие на 2,9 процента, и Caterpillar Inc, которые потеряли в цене 2,4 процента, оказались под давлением из-за беспокойства о том, что протекционистские меры Трампа в отношении поставок стали и алюминия в США вызовут повышение цен на продукцию и понизят конкурентоспособность. Бумаги Boeing и Caterpillar понесли наибольшие потери среди компонентов Dow.

Обеспокоенность последствиями введения импортных пошлин отчасти вытеснила оптимизм, связанный с пятничной трудовой статистикой США, которая указала на скромный рост зарплат в феврале, позволив надеяться, что ФРС будет придерживаться своего плана относительно трех повышений ставок в 2018 году.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи в понедельник индекс Dow Jones опустился на 0,62 процента до 25.178,61 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,13 процента до 2.783,02 пункта, а индекс NASDAQ Composite прибавил 0,36 процента, поднявшись до 7.588,33 пункта.

Несмотря на сессионные потери, индекс S&P 500 находится лишь на 3,1 процента ниже рекордных максимумов, достигнутых 26 января, тогда как Nasdaq восстановился после распродажи в прошлом месяце.

Поддержку индексу Nasdaq, в частности, оказали признаки того, что предложение Broadcom Ltd о покупке американского производителя микросхем Qualcomm за $117 миллиардов получит официальное одобрение.

Акции Broadcom подорожали на 3,6 процента, а цена бумаг Qualcomm практически не изменилась.

Бумаги Micron Technology прибавили 8,8 процента на фоне повышения их прогнозной цены аналитиками Nomura.