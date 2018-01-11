ЕЦБ должен пересмотреть риторику в начале 2018 года - протокол

Европейский центральный банк должен пересмотреть риторику в начале 2018 года и постепенно корректировать формулировки с учетом улучшения прогноза роста, следует из протокола декабрьского заседания регулятора, опубликованного в четверг.

Инвесторы, вероятно, сочтут изменения в заявлении ЕЦБ признаком того, что члены руководства центробанка готовятся свернуть программу скупки облигаций на сумму 2,55 триллиона евро, которая на протяжении трех лет была ключевым аспектом монетарной политики регулятора.

“Формулировки, касающиеся различных аспектов монетарной политики и прогноза, могут быть пересмотрены в начале следующего года”, - говорится в протоколе.

Глава ЕЦБ Марио Драги в декабре повторил обещание продолжать вливать деньги в экономику еврозоны до тех пор, пока это будет необходимо, вопреки ускорению роста и улучшению прогноза инфляции.

Однако протокол показал, что члены руководство регулятора сочли, что их риторика в отношении ставок, которые сейчас находятся на рекордных минимумах, будет иметь большее значение. Это является показателем того, что скупка облигаций постепенно теряет значимость в качестве инструмента монетарной политики.

Хотя Драги в декабре отметил ускорение роста, он отверг призывы скорректировать риторику ЕЦБ, оставив программу скупки активов бессрочной и повторив обещание в случае необходимости прибегнуть к новым мерам стимулирования.

В то же время ряд представителей руководства европейского ЦБ сейчас открыто обсуждают политику банка после окончания программы количественного смягчения, что говорит о растущей поддержке решения свернуть ее до конца 2018 года.

Согласно протоколу, первым шагом может быть отказ от обещания покупать облигации до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому показателю.

Инвесторы ожидают, что скупка облигаций, ежемесячный объем которой как минимум до конца сентября будет составлять 30 миллиардов евро, завершится осенью 2018 года. Однако они прогнозируют, что ЕЦБ не будет повышать процентные ставки, которые в настоящий момент находятся на отрицательной территории, как минимум до середины 2019 года.