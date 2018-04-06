Последнее обновление: 06.04.2018 15:45

Под новые санкции США попали российские олигархи и главы госкомпаний

Министерство финансов США опубликовало санкционный список российских бизнесменов, чиновников и компаний, против которых вводятся санкции.

В перечне более 20 физических лиц и более 10 компаний.

Полный список доступен на сайте ведомства.

Под санкции попали в том числе бизнесмен Олег Дерипаска, директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков, Сергей Фурсенко, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Андрей Костин, Алексей Миллер, Николай Патрушев, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, Александр Жаров, Виктор Золотов.

Из компаний — "Рособоронэкспорт", EN+ Group, "Ренова" и "Газпром Бурение".

США объяснили санкции против российских бизнесменов тем, что они помогали правительству РФ, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Они получили большие выгоды от работы с режимом (президента России Владимира) Путина и играют ключевую роль в продвижении злонамеренной повестки дня Кремля… Российские олигархи и элита, которые получают выгоды от коррумпированной системы, больше не смогут расширяться на последствиях дестабилизирующих действий своего правительства", - сказал представитель администрации.

Он уточнил, что США заблокируют собственность санкционируемых на территории США, гражданам страны будет запрещено иметь с ними дело, санкциям подвергнутся юридические лица, которые более чем на 50% принадлежат фигурантам списка санкций.

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