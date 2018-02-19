Последнее обновление: 19.02.2018 17:51

В Латвии отстранят президента ЦБ

Президента Банка Латвии (Центробанка) Илмарса Римшевича, который был задержан Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) по подозрению в получении взятки, отстранят от занимаемой должности, заявил на брифинге в понедельник премьер-министр Латвии Марис Кучинскис.

"Президенту Банка Латвии сегодня будет установлена мера пресечения. Как минимум это будет запрет занимать должность", - сказал Кучинскис журналистам после экстренного заседания правительства.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Латвии определило залог в 100 тысяч евро для Римшевича, сумма уже перечислена на счет Государственной кассы, сообщил журналистам в понедельник его адвокат Саулведис Вапиньш.

Согласно предоставленной адвокатом KNAB информации, бюро приняло решение о залоговой сумме и признании Римшевича подозреваемым. В минувшую субботу KNAB задержало Римшевича, к нему в рамках уголовного процесса KNAB применил статус задержанного.

В последний месяц дважды сообщалось о возможных взятках в финансовом секторе Латвии.

KNAB ведет проверку информации о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова.

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