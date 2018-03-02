Подозреваемый в коррупции глава ЦБ Латвии вернулся к работе

Глава латвийского центробанка Илмар Римшевич, который в феврале был задержан по подозрению в коррупции, на этой неделе вернулся к работе в совете управляющих Европейского центробанка, сообщил Рейтер Банк Латвии.

В феврале Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии задержало Римшевича, сообщив, что подозревает его в получении взятки в размере более 100 тысяч евро ($123 тыс.).

Римшевич отрицает обвинения, настаивая на том, что стал жертвой кампании по дискредитации. Адвокаты призвали снять введенные в отношении главы ЦБ ограничения на выезд из страны и разрешить ему вернуться к работе.

Хотя Римшевич все еще отстранен от руководства центробанком, он вернулся к исполнению обязанностей члена совета управляющих ЕЦБ.

Премьер-министр Латвии и группа законодателей из партии“Единство”, которая входит в правящую коалицию, ранее призвали Римшевича уйти в отставку.

“С понедельника он вернулся в свой кабинет и может исполнять свои обязанности как член совета управляющих ЕЦБ, но не как глава центробанка”, - сказал представитель Банка Латвии.

Антикоррупционное управление подтвердило, что Римшевич вернулся к работе, но все еще не может выезжать за пределы страны в соответствии с условиями освобождения под залог.

Если ограничения не будут сняты, Римшевич не сможет участвовать в заседании ЕЦБ, которое состоится 8 марта во Франкфурте-на-Майне.

ЕЦБ не комментирует ситуацию. Римшевич и его адвокаты не ответили на просьбы о комментарии.

Проведение расследования совпало по времени с ликвидацией третьего по величине банка Латвии ABLV после того, как власти США обвинили его в отмывании денег. ABLV отрицает обвинения.