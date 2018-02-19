Глава ЦБ Латвии задержан антикоррупционным бюро

Президент Центробанка Латвии Илмар Римшевич задержан в рамках уголовного процесса. Задержание провели сотрудники латвийского Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК).

Бюро премьер-министра страны Мариса Кучинскиса распространило его заявление, согласно которому ни он, ни любое другое должностное лицо в настоящий момент не имеют никаких оснований вмешиваться в работу БПБК. Бюро «работает профессионально и точно», и как только его руководство сочтет возможным проинформировать общественность о ходе расследования, оно немедленно это сделает; правительство Латвии полностью доверяет БПБК и «готово предоставить ему всю необходимую поддержку, не допуская никакого влияния на его работу», говорится в заявлении премьера.

Премьер Кучинскис заверяет, что после задержания Римшевича финансовая система Латвии стабильна, передает ТАСС. За тем, чтобы Банк Латвии полноценно и качественно выполнял все возложенные на него обязанности, по словам премьера, следят он сам, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола и правительство в целом.

«Нет никаких признаков угрозы финансовой системе Латвии. В понедельник, 19 февраля, будет созвано чрезвычайное заседание Кабинета министров», — заявил премьер.

В связи со случившимся министр Рейзниеце-Озола в воскресенье даст пресс-конференцию, посвященную ситуации в финансовом секторе Латвии, а в понедельник будет созвано заседание комиссии парламента по национальной безопасности.

Накануне сообщалось об обысках на рабочем месте главы Банка Латвии и у него дома. Сам Римшевич на тот момент пребывал за границей. Вечером 17 февраля он прилетел в Латвию и вместе с адвокатом отправился в антикоррупционное бюро. Там он пробыл до глубокой ночи, после чего его увезли для продолжения следственных действий.

БПБК начало проверку в связи с озвученной в СМИ информацией, о том что администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленное лицо из финансового сектора вымогали взятку у крупнейшего акционера Norvik Banka Григория Гусельникова.