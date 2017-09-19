Производство сельхозпродукции выросло в январе-августе на 3,6% - Белстат

В январе-августе 2017 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 10,2 млрд. рублей и по сравнению с январем-августом 2016 г. увеличилось в сопоставимых ценах на 3,6%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 9,1 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах на 4,9% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В сельскохозяйственных организациях республики на 1 сентября 2017 г. зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 95,8% площадей, подлежащих уборке. Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 7,5 млн. тонн, или на 7,4% больше, чем на аналогичную дату 2016 года. Средняя урожайность составила 35,9 центнера с одного гектара убранной площади против 33,4 центнера в 2016 году.

В республике продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 сентября 2017 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов из трав 3,9 млн. тонн кормовых единиц. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота их заготовлено 11,9 центнера кормовых единиц.

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 1149,6 тыс. тонн и по сравнению с январем – августом 2016 г. увеличилось на 3,3%, молока произведено 4748,4 тыс. тонн, или на 2,9% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

На 1 сентября 2017 г. в сельскохозяйственных организациях республики насчитывалось 4,3 млн. голов крупного рогатого скота, что по сравнению с соответствующей датой предыдущего года больше на 1,3%, в том числе коров – 1,4 млн. голов (на 0,3% больше). Численность свиней составила 2,9 млн. голов (на 1,5% больше).