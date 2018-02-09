Доллар дешевеет к евро, но дорожает к иене и франку

Доллар США снижается относительно евро на торгах в пятницу на фоне частичной приостановки работы американского правительства.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Канзаса Эстер Джордж накануне заявила, что бюджетное стимулирование, а также изменение налоговой политики в США в тот момент, когда экономика страны уже четко функционирует, повышают важность сохранения курса Федрезерва на ужесточение политики.

Три подъема ставки американским Центробанком в этом году "являются обоснованным базовым сценарием в случае, если экономический прогноз серьезно не изменится", цитирует Э.Джордж MarketWatch.

Иена и швейцарский франк дешевеют. Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы повышаются, и инвесторы видят в этом сигнал паузы в спаде на рынке акций, что способствует ослаблению спроса на активы "тихой гавани".

Курс евро к доллару США поднялся по состоянию на 9:23 до $1,2260 по сравнению с $1,2247 на закрытие предыдущей сессии.

Курс доллара США к иене вырос до 108,97 иен против 108,74 иены накануне, стоимость евро относительно японской валюты увеличилась до 133,60 иены по сравнению с 133,19 иены.

Швейцарский франк подешевел к доллару до $1,0669 по сравнению с $1,0683 накануне.