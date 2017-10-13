Доллар дешевеет к евро и иене после публикации статданных

Курс американского доллара в пятницу снижается после публикации макроэкономических показателей, разочаровавших инвесторов, а также в ожидании выступлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре повысились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и увеличились на 2,2% относительно сентября прошлого года (максимум за полгода). В августе показатели выросли соответственно на 0,4% и 1,9%. Главной причиной усиления инфляции стал скачок цен на энергоносители после урагана "Харви".

Аналитики в среднем оценивали инфляцию в сентябре в районе 0,6% за месяц и 2,3% за год, сообщает MarketWatch.

Розничные продажи в США в сентябре увеличились на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Это максимальные темпы подъема за 2,5 года - с марта 2015 года. При этом аналитики в среднем ожидали более значительного повышения - на 1,9%.

Фьючерсный рынок в настоящее время оценивает вероятность повышения процентных ставок американским ЦБ в декабре в 68% из-за статданных, не оправдавших ожидания, против 75% до публикации статистики.

Позднее в пятницу состоятся выступления президента Федерального резервного банка Чикаго Чарльза Эванса, а также его коллеги из ФРБ Далласа Роберта Каплана и управляющего Федрезерва Джерома Пауэлла, которые могут оказать влияние на настроения участников валютного рынка.

Однако, по мнению главного валютного аналитика Saxo Bank Джон Харди, "судя по всему, у рынка выработался иммунитет к комментариям ФРС, который не пройдет до тех пор, пока мы не узнаем, кто сменит Джанет Йеллен в кресле председателя". "Мы считаем, что ее вряд ли переназначат на этот пост, - добавил он. - Глава администрации Трампа заявил, что он может провести еще несколько собеседований с кандидатами, не указанными в списке, но конкретных имен он не называл".

Как заявил в пятницу министр финансов США Стивен Мнучин, крайний срок для выбора кандидата на пост руководителя Федрезерва не установлен. Однако он отметил, что президент США Дональд Трамп планирует принять решение о новом главе ФРС в ноябре.

Евро по состоянию на 16:38 мск вырос до $1,1867 против $1,1830 на закрытие предыдущей сессии.

Курс единой европейской валюты к японской валюте снизился к этому времени до 132,66 иены по сравнению со 132,83 иены днем ранее. Стоимость доллара опустилась до 111,78 иены против 112,28 иены в четверг.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,35%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,42%.

С начала текущей недели ICE U.S. Dollar потерял почти 1%.