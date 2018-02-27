Последнее обновление: 27.02.2018 17:41

Доллар растет на заявлениях главы ФРС

Доллар США во вторник перешел к росту, а цены US Treasuries снижаются, и их доходность растет после публикации текста предстоящего выступления нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе.

В тексте речи Дж.Пауэлла содержится обещание найти баланс, поддерживая рост экономики, но при этом не допуская ее перегрева и обеспечивая восстановление инфляции.

Доходность 10-летних US Treasuries повысилась на 1 базисный пункт, до 2,88%.

Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются на 0,1-0,2% в ожидании основной сессии.

К 17:14 доллар, стабильный в течение практически всего дня во вторник, поднялся к евро до $1,2283 против $1,2317 на закрытие в понедельник. К фунту стерлингов американская валюта увеличилась до $1,3916 по сравнению с $1,3968 на вчерашнее закрытие. К японской валюте доллар вырос на 0,16% - до 107,10 иены.

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