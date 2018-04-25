Доллар укрепляется на фоне продолжающегося роста доходностей US Treasuries

Доллар США укрепляется относительно евро, иены и фунта стерлингов в среду на фоне продолжающегося роста доходностей US Treasuries.

Индекс ICE, отслеживающий колебания доллара относительно шести основных мировых валют, увеличился в ходе торгов на 0,4% и находится на максимуме с середины января, свидетельствуют данные FactSet.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,2184 по сравнению с $1,2233 на закрытие предыдущей сессии.

Курс фунта относительно американской валюты опустился до $1,3942 против $1,3978 накануне, курс доллара к иене вырос до 109,21 иены против 108,82 иены.

Как сообщалось, доходность десятилетних US Treasuries во вторник поднялась выше 3% впервые с 2014 года. В среду рост продолжается - доходность этих бондов достигла 3,03%, и этот показатель уже близок к максимуму июля 2011 года - 3,047%.

Доходность двухлетних казначейских облигаций США, которая уже находится на самом высоком уровне с 2008 года, в среду поднялась еще на 2,9 базисного пункта.

Растущие инфляционные ожидания, а также заявления ряда представителей Федрезерва на прошлой неделе усилили опасения, что американский ЦБ будет поднимать ставку более быстрыми темпами, чем ожидалось, пишет Dow Jones.

В связи с этим инвесторы начали активно продавать US Treasuries, что привело к скачку доходностей.

"Доходность в 3% не взялась из ниоткуда - ФРС говорила об усилении инфляции с начала года и готовила рынок к подъему ставок", - отмечает аналитик London Capital Group Джаспер Лоулер.

"Ослабление геополитической неопределенности, и особенно снижение опасений торговой войны, позволило трейдерам полностью сфокусироваться на факторах, говорящих в поддержку доллара, а именно, на высоких доходностях бондов", - говорит эксперт.