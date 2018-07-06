Доллар ускорил снижение после трудовой статистики США

Доллар расширил потери в пятницу, после того как трудовая статистика США показала, что рост числа рабочих мест в июне превысил прогнозы, однако темпы повышения зарплат не оправдали ожиданий, в то время как уровень безработицы вырос.

Министерство труда сообщило, что число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в июне увеличилось на 213.000, тогда как аналитики ожидали роста на 195.000.

В то же время уровень безработицы вырос до 4,0 процента с 18-летнего минимума в 3,8 процента, а средняя почасовая оплата труда повысилась на 5 центов, или 0,2 процента, после роста на 0,3 процента в мае.

Индекс доллара к корзине основных валют к 16.09 МСК снизился на 0,45 процента до 94,043.

К евро доллар подешевел на 0,5 процента до $1,1750, к иене - на 0,1 процента до 110,49.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 2,8145 процента.

Фьючерсы на ставку по федеральным фондам после публикации отчета о занятости показали, что трейдеры видят 77,7-процентную вероятность повышения ставки ФРС в сентябре по сравнению с 80 процентами до выхода статистики.