Доллар подскочил после данных о росте оплаты труда в США

Доллар подскочил до максимумов более двух месяцев по отношению к японской иене и семинедельных пиков к евро после выхода трудовой статистики США, свидетельствующей о росте зарплат в сентябре.

Почасовая оплата труда увеличилась в сентябре на 12 центов, или 0,5 процента, после роста на 0,2 процента в августе. При этом число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в сентябре сократилось на 33.000, что обусловлено негативным эффектом от последствий ураганов “Харви” и “Ирма”.

Курс доллара к японской иене поднялся после релиза статистики вплоть до отметки до 113,41 иены, максимума с 14 июля. Евро снизился до $1,167, минимума с 17 августа.

Улучшение статистических показателей в США наряду с перспективой снижения налогов и вероятностью повышения ставки ФРС в декабре оказывали поддержку американской валюте в последние недели.

По данным программы FedWatch от CME Group, трейдеры в настоящее время оценивают вероятность повышения ставки ФРС на декабрьском заседании регулятора в 93 процента против 84 процентов в четверг.