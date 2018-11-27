Доллар укрепился после комментариев Трампа о торговле

Доллар стабилизировался во вторник утром на фоне спроса на валюты-убежища из-за возобновившегося беспокойства о торговой войне между США и Китаем, но его рост ограничен в ожидании сигналов ФРС относительно дальнейшего курса монетарной политики.

Спрос на рисковые активы снизился на фоне комментариев президента США Дональда Трампа, которые, по-видимому, ослабили надежды на перемирие в торговой войне с Китаем.

В интервью Wall Street Journal в понедельник Трамп подтвердил, что намерен повысить пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $200 миллиардов до 25 процентов с нынешних 10 процентов.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, к 8:30 находился около отметки 96,99, торгуясь вблизи максимального уровня с 15 ноября.

В фокусе внимания трейдеров на этой неделе, в частности, выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в среду и протокол ноябрьского заседания центробанка, который будет опубликован в четверг и может пролить свет на дальнейшие темпы ужесточения монетарной политики в США.

Австралийский доллар, часто рассматриваемый в качестве индикатора аппетита к риску, вырос на 0,2 процента до $0,7236, хотя и отступил от пика понедельника. За последние шесть торговых сессий валюта потеряла 1,5 процента своей стоимости.

Иена, которая также считается валютой-убежищем, торговалась около отметки 113,47, при этом доллар теряет примерно 0,1 процента к японской валюте. За последние пять торговых сессий доллар вырос на 1,1 процента к иене.

Евро укрепился на 0,1 процента к доллару до $1,1339. В понедельник единая валюта коснулась сессионного максимума $1,1383 на фоне признаков того, что власти Италии пойдут на уступки в отношении проекта бюджета на 2019 год, чтобы избежать санкций со стороны Евросоюза.

Фунт стерлингов ослаб на 0,15 процента до $1,2814 на фоне опасений по поводу Brexit. Лидеры Европейского союза в воскресенье одобрили соглашение о выходе Великобритании из блока, назвав его “лучшей из возможных” сделок. Но премьер-министр Тереза Мэй еще должна получить одобрение соглашения от британского парламента.