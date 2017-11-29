Вероятный глава ФРС подтвердил намерение ослабить финансовое регулирование

Джером Пауэлл, которого президент США Дональд Трамп выдвинул на пост главы Федрезерва, во вторник обосновал свои планы об ослаблении регулирования в финансовом секторе в ходе спокойных слушаний в Сенате, посвященных утверждению его кандидатуры.

Пауэлл не уступил усилиям некоторых членов банковского комитета Сената, попытавшихся вовлечь его в дискуссию, и отказался анализировать воздействие предлагаемого снижения налогов, а также воздержался от характерных для некоторых его коллег по ФРС призывов расширить иммиграцию для увеличения рабочей силы.

Вероятный глава ФРС сказал, что, в отсутствие скачка производительности, который многие экономисты считают маловероятным, рост экономики США, скорее всего, останется в диапазоне 2-2,5 процента за год, что ниже целевого 3-процентного уровня Трампа.

В целом, 64-летний Пауэлл воздержался от неожиданных заявлений, повторив, что ФРС ждет постепенного повышения ставок, что регулятор не может объяснить недостаточное ускорение инфляции и что медленное повышение зарплат и низкая доля работающих по отношению ко всему трудоспособному населению говорят о том, что у рынка труда еще есть пространство для расширения.

Наиболее подробные ответы Пауэлл дал на вопросы о финансовом регулировании. Именно на этой проблеме он фокусировался, будучи членом совета управляющих американского центробанка, считая, что этот вопрос нуждается в переоценке спустя восемь лет после завершения финансового кризиса 2007-2009 годов.

“Я бы не назвал то, что мы делаем, дерегулированием... Это взгляд в прошлое, чтобы убедиться, что то, что мы делаем, разумно”, - сказал он сенатскому комитету.

“Никому не нужно, чтобы банки зря тратили деньги”.

По словам Пауэлла, он хочет убедиться, что регулирование “адаптировано” в зависимости от размера и роли различных организаций. Это может подразумевать большую свободу в торговле ценными бумагами и осуществлении других инвестиций для менее крупных банков, а также снижение частоты и интенсивности “стресс-тестов” для всех финансовых компаний, кроме самых крупных, сказал Пауэлл.

Отвечая на вопрос о том, есть ли в США столь крупные фирмы, крах которых может сильно навредить финансовой системе, Пауэлл сказал: “Я бы ответил нет”.

В ходе продолжавшихся около двух часов слушаний ни один из сенаторов не сказал, что выступает против назначения Пауэлла. В то же время его ответы на вопросы о регулировании заставили демократов предположить, что он, возможно, будет слишком мягок по отношению к Уолл-стрит. Республиканцы в свою очередь задались вопросом о том, пойдет ли ФРС достаточно далеко в смягчении бремени, которое лежит на финансовых компаниях.

Пока Сенат не назначил голосование об утверждении кандидатуры Пауэлла, однако это, как ожидается, произойдет до истечения срока полномочий Джанет Йеллен в начале февраля.

Рынки не отреагировали на слушания в Конгрессе. Слушания сигнализировали, что Пауэлл “вряд ли привнесет какие-либо новые идеи или изменит подход” ФРС, написал Майкл Пирс, экономист из консалтинговой фирмы Capital Economics.

Проведя пять лет в совете управляющих ФРС, а также поработав в министерстве финансов США, Пауэлл наладил отношения как с республиканцами, так и с демократами банковского комитета, которые сказали, что уважают проделанную им работу.