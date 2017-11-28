Вероятный глава ФРС поддерживает курс Йеллен, обещает "решительные" антикризисные меры

Джером Пауэлл, которого президент США Дональд Трамп выдвинул на пост главы Федрезерва, поддержал использование регулятором масштабных антикризисных мер в своей речи, подготовленной для сенатских слушаний об утверждении его кандидатуры, указав на то, что он будет продолжать курс, проводимый его предшественниками Джанет Йеллен и Беном Бернанке.

В кратком вступительном заявлении, обнародованном ФРС в понедельник, Пауэлл, который сейчас является членом совета управляющих американского центробанка, поддержал ключевые идеи, определявшие политику регулятора со времен финансового кризиса 2007-2009 годов - стремление агрессивно бороться со спадом экономики, сохраняя гибкость и независимость от политического влияния.

“Мы должны сохранять гибкость для корректировки нашей политики в ответ на изменение ситуации в экономике, - говорится в тексте выступления Пауэлла. - Мы должны быть готовы решительно и с соответствующей силой ответить на новые и неожиданные угрозы финансовой стабильности нашей страны и ее экономическому процветанию”.

“Я сделаю все, что в моих силах, для достижения этих целей, сохраняя независимый и беспристрастный статус ФРС, что крайне важно для их реализации”, - сказал Пауэлл, имея в виду поставленные Конгрессом задачи - достижение максимальной занятости, а также невысокой и стабильной инфляции.

Трамп выбрал 64-летнего Пауэлла из пяти кандидатов, среди которых была и Йеллен. Большинство из них выступали за более фундаментальные изменения в политике ФРС.

В то же время Пауэлл поддерживает смягчение некоторых мер финансового регулирования, введенных после кризиса. Хотя он согласен, что новые требования к банкам сделали финансовую систему безопаснее, он хочет найти способ снизить затраты на регулирование, если это возможно будет сделать без последствий.

“Мы продолжим изучать подходящие способы ослабления бремени регулирования, оставив в силе основные реформы”, - говорится в заявлении Пауэлла.

Комментируя текущую монетарную политику, он сказал: “Мы ждем некоторого повышения процентных ставок в дальнейшем и постепенного сокращения нашего баланса”.