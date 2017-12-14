Федрезерв повысил ставки и сохранил прогноз изменения политики на 2018 год

Федрезерв США повысил в среду ключевую ставку на четверть процентного пункта, оправдав рыночные ожидания, однако сохранил прогноз изменения ставок на ближайшие годы, хотя некоторые чиновники указывали на возможное ускорение экономического роста в краткосрочной перспективе.

Это решение, принятое по итогам последнего в 2017 году заседания и после выхода целого ряда хороших макроэкономических данных, позволяет говорить об успехе регулятора, обещающего продолжить постепенное ужесточение денежно-кредитной политики.

В нынешнем году ФРС повышала ключевую ставку трижды и прогнозирует, что поднимет ставку еще по три раза в 2018 и 2019 годах, прежде чем будет достигнут долгосрочный целевой показатель инфляции в 2,8 процента. Центральный банк оставил в силе прогноз, который давал в предыдущий раз - в сентябре.

“Экономическая активность растет хорошими темпами... Наращивание рабочих мест идет хорошими темпами”, - говорится в сообщении комитета по операциям на открытом рынке ФРС. В нем регулятор также объявил о повышении диапазона ставки по федеральным фондам до 1,25-1,50 процента.

Глава Федрезерва Джанет Йеллен на последней для себя пресс-конференции в этой должности назвала готовящийся администрацией Дональда Трампа пакет поправок в налоговый кодекс стимулом для улучшения регулятором экономического прогноза.

Теперь ФРС ожидает, что ВВП вырастет в 2018 году на 2,5 процента, в сентябре прогнозировалось увеличение на 2,1 процента. В 2019 году центробанк ждет замедления темпов до 2,1 процента, но это чуть выше предыдущего прогноза в 2,0 процента.

“Большинство моих коллег принимает в расчет и закладывает в свои прогнозы перспективу фискального стимулирования, в соответствии с тем, что рассматривает Конгресс”, - сказал Йеллен, чей четырехлетний срок во главе регулятора Федрезерва в начале следующего года.

Однако она сказала, что в конечном счете то, как реформа, предусматривающая резкое снижение налогов на прибыль корпораций, повлияет на экономику, будет зависеть от различных факторов:

“Хотя изменения в налоговой политике, по всей видимости, дадут некоторый толчок экономической активности в ближайшие годы, масштаб и сроки наступления макроэкономических эффектов от любого налогового пакета остаются неясными”.

ФРС в среду также сообщила, что ожидает падения уровня безработицы в США до 3,9 процента в 2018 году и сохранения на этой отметке в 2019-м. Ранее она прогнозировала уровень в 4,1 процента и на 2018 год, и на 2019-й.

Тем не менее инфляция, согласно прогнозу, не будет дотягивать до ориентира в 2 процента еще год, и слабость этого показателя вызывает тревогу у регулятора и не дает ему оснований говорить о большем количестве повышений ставки.