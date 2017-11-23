Повышение ставки ФРС может быть оправдано в ближайшее время - протокол

Многие представители руководства Федеральной резервной системы ожидают, что необходимость повысить ставку возникнет в “краткосрочной перспективе”, показал протокол последнего заседания американского ЦБ, опубликованный в среду.

Протокол двухдневного заседания, проходившего с 31 октября по 1 ноября, по итогам которого ФРС оставила ставку неизменной, также показал, что чиновники регулятора в основном прогнозируют устойчивый рост экономики. Ряд представителей руководства Федрезерва также отметили рост вероятности того, что Конгресс США одобрит налоговую реформу, которая приведет к увеличению инвестиций коммерческих предприятий.

Хотя некоторые представители руководства ФРС сказали о необходимости получить больше экономических данных перед тем, как определить сроки следующего повышения ставки, многие чиновники регулятора сочли, что уровень безработицы слишком низкий для того, чтобы инфляция оставалась на текущем невысоком показателе.

“Участники (Комитета по операциям на открытом рынке) ожидают уверенного роста потребительских расходов в близком будущем за счет устойчивости рынка труда”, - говорится в протоколе ФРС, который цитирует Reuters.

“Многие участники полагают, что еще одно повышение диапазона ставки федерального финансирования будет оправдано в краткосрочной перспективе”.

ФРС повысила ставку четыре раза в рамках цикла ужесточения политики, начавшегося в конце 2015 года. На данный момент регулятор прогнозирует еще одно повышение ставки до конца 2017 года и три повышения ставки в 2018 году.

Заседание стало одним из последних, на которых присутствовала глава регулятора Джанет Йеллен, в понедельник объявившая, что покинет свое место в Совете управляющих американского центробанка после того, как Джером Пауэлл официально сменит ее на посту главы ФРС.

Протокол заседания ФРС также показал, что руководство регулятора вновь спорило о том, почему инфляция несколько лет остается ниже целевых 2 процентов. Многие согласились, что улучшение ситуации на рынке труда, вероятно, стимулирует ускорение инфляции в среднесрочной перспективе.

Однако некоторые представители руководства Федрезерва выразили беспокойство в отношении прогноза инфляции, следует из протокола. Они подчеркнули, что будут опираться на новые экономические данные перед тем, как определят срок дальнейшего повышения ставки.

Йеллен во вторник подтвердила прогноз восстановления инфляции в США в скором времени, но сделала одну весьма важную оговорку: она “очень не уверена” в этом и не исключает возможности того, что цены останутся низкими еще многие годы.